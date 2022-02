Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế

(LĐ online) - Ngày 3/2, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ Đà Lạt phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, cơ quan Công an trên địa bàn để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tiếp tục thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế; Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế Lâm Đồng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Đề cao cảnh giác với các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở y tế, nhất là trong các cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh nêu trên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở y tế nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm các cơ sở y tế an toàn tuyệt đối; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự thường xuyên tại các cơ sở y tế.

Tiếp tục phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự; phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế” của đơn vị.

AN NHIÊN