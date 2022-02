Tiêu hủy gần 4.600 sản phẩm không rõ nguồn gốc

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa có quyết định tịch thu do vi phạm hành chính mà đơn vị đã kiểm tra, thu giữ trong năm 2021.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm giày dép, quần áo, phụ tùng ô tô, phụ kiện điện thoại, xà phòng giặt, thực phẩm tiêu dùng… Những hàng hóa vi phạm có xuất xứ từ nước ngoài và trong nước, hết hạn sử dụng cũng như kinh doanh không phép chưa được kiểm định, kiểm nghiệm gây hại cho sức khỏe con người và môi trường… gồm 162 loại với gần 4.600 sản phẩm.

Đây là số hàng hóa vi phạm mà lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 và công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ do vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm trong năm 2021, có giá trị khoảng 414 triệu đồng và đã xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Trước sự chứng kiến của đại diện các sở, ngành, căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, hội đồng tiêu hủy quyết định lựa chọn hình thức tiêu hủy bằng cách đốt, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường tại bãi rác Cam Ly, TP Đà Lạt. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa, qua đó phát hiện xử ký kịp thời các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu thâm nhập vào thị trường, góp phần bảo đảm chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

BÌNH AN