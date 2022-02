Xử lý nghiêm hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, vào đêm 23/2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đam Rông và Công an xã Đạ K’Nàng đã phát hiện 1 đối tượng tàng trữ, sử dụng súng hơi trái phép.

Công an xã Đạ K'Nàng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với H.V.A

Qua quá trình làm việc, đối tượng khai nhận tên H.V.A (49 tuổi, trú tại thôn Păng Dung, xã Đạ K'Nàng). Khẩu súng mà H.V.A tàng trữ là súng hơi loại PCP, do H.V.A đã đặt mua từng phần trên mạng về tự lắp ráp, sử dụng để săn chim, thú trên địa bàn xã.

Hiện, Công an xã Đạ K'Nàng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của H.V.A. Đồng thời, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến cáo bà con nhân dân không nên chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí trái phép; tích cực vận động người thân tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép cho cơ quan công an.

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, súng săn là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng săn trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Điểm a, Khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết, cụm chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự có thể bị phạt lên tới 20 triệu đồng.

NGỌC NGÀ