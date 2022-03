Căn cứ xét hỗ trợ lao động làm công việc bốc vác

Theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, người lao động làm công việc bốc vác được nhận hỗ trợ phải là bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, nhà ga, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến xe.

Ông Nguyễn Văn Xuân (Nghệ An) hỏi, bố ông làm nghề bốc vác có thuộc đối tượng nhận hỗ trợ của Chính phủ không? Ở địa phương ông những người được hỗ trợ đa số là thợ xây, còn bố ông thì không được. Ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc này.

UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

UBND huyện đã chỉ đạo và yêu cầu UBND xã Xuân Lam kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Xuân.

Ngày 28/2/2022, UBND xã Xuân Lam đã có Văn bản số 19/UBND-TC báo cáo quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND xã Xuân Lam đã ban hành các văn bản, thông báo rộng rãi về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, triển khai cho các xóm rà soát và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ gửi Ban chỉ đạo và tổ rà soát cấp xã xem xét.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các xóm, UBND xã Xuân Lam đã tổ chức rà soát, xét duyệt và thông qua các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, thông báo niêm yết công khai và trả hồ sơ cho các đối tượng không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Theo quy định người lao động làm công việc bốc vác phải là bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, nhà ga, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến xe.

Do đó các trường hợp bốc vác cho công ty hoặc không thuộc các trường hợp trên thì UBND xã Xuân Lam không xem xét đề nghị hỗ trợ.

Đối với người lao động là thợ hồ, thợ xây, UBND xã căn cứ theo điều kiện quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An và đã tổ chức rà soát, xét duyệt, đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Đề nghị ông Nguyễn Văn Xuân đến trực tiếp tại UBND xã Xuân Lam để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

