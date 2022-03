Công an chính quy về xã, tạo dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân

Sau 2 năm thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay, lực lượng công an xã chính quy ở Đức Trọng đã từng bước khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an chính quy xã Hiệp Thạnh xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn

• GẦN DÂN, BÁM SÁT CƠ SỞ

Xã Hiệp Thạnh được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự của huyện Đức Trọng. Từ khi lực lượng công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự từng bước được chuyển hóa, tội phạm, tệ nạn xã hội dần được kéo giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Thành, thôn Phi Nôm chia sẻ: Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, người dân an tâm lao động sản xuất. Những mâu thuẫn được giải quyết có lý, có tình, người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Khi có vụ việc xảy ra, các anh đến kịp thời, bắt giữ được đối tượng, nên người dân rất tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết: Để tạo niềm tin trong Nhân dân, thời gian qua, chúng tôi luôn sâu sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của bà con, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ việc xảy ra; gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh, thiếu niên hư.

Từ khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã, trên địa bàn không còn tụ điểm tệ nạn xã hội. Lực lượng công an xã đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ANTT tại địa phương. Ông Nguyễn Mậu Thế, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an chính quy làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy xây dựng, phát triển các mô hình phòng, chống tội phạm, thường xuyên tuần tra kiểm soát, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

• NỖ LỰC KÉO GIẢM TỘI PHẠM Ở ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Thực hiện chủ trương tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an huyện Đức Trọng tổ chức điều động 78 đồng chí đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 14/14 xã, thị trấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đã tham mưu tốt cho đảng ủy, UBND xã, thị trấn các kế hoạch đảm bảo ANTT. Đồng thời, tích cực phối hợp lực lượng dân quân tổ chức tuần tra hàng đêm, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Trong giai đoạn cao điểm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, công an các xã, thị trấn tổ chức rà soát từng nhà, quản lý từng khu phố, khu dân cư, lập danh sách người từ nước ngoài nhập cảnh về nước cư trú trên địa bàn. Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã làm tốt công tác tuyên truyền Nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác khai báo y tế, triển khai các biện pháp cách ly tại nhà đối với trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của công an xã. Làm tốt công tác quản lý, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở…

Khi có sự việc phạm tội xảy ra, lực lượng công an xã chuyên trách đã có mặt ngay tại hiện trường làm đầy đủ trình tự thủ tục về xác minh hiện trường, ghi nhận sự việc… Do đó, đã giúp cho lực lượng nghiệp vụ công an huyện kịp thời điều tra làm rõ đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định. Theo đó, đến nay, trên địa bàn huyện không để hình thành tội phạm băng nhóm có tổ chức; tội phạm về kinh tế, chức vụ - môi trường cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hạn chế thấp nhất các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép tại khu vực 5 xã vùng loan; qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện có hiệu quả; ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm của quần chúng được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc…

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: Sau hơn 2 năm nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, lực lượng công an chính quy đã làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình ANTT, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, góp sức xây dựng nông thôn mới, được Nhân dân tin yêu, mến phục.

Có thể nói, từ khi được tăng cường về xã, lực lượng công an chính quy đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý cư trú, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; chủ động nắm tình hình, nhất là tình hình hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, ma túy. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng; gọi hỏi, răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh, thiếu niên hư hỏng; vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... góp phần đảm bảo bình yên thôn, xóm.

