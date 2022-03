Đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Trong thời gian qua, tình hình giao thông ở Quốc lộ 20 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng xe chạy quá tốc độ, xe chở quá tải trọng phóng nhanh gây bức xúc cho người tham gia giao thông vẫn còn xảy ra. Trước tình hình đó, lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng các chuyên đề tổ chức ra quân tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát phương tiện trên các tuyến quốc lộ.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn

Trong đợt ra quân kiểm soát chuyên đề, lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT), lãnh đạo phòng CSGT cũng đã trực tiếp có mặt ở hiện trường cùng với cán bộ, chiến sỹ ở các chốt, trạm trên tuyến quốc lộ để làm công tác lãnh chỉ đạo và kiểm tra tình hình vi phạm Luật ATGT. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn nhiều phương tiện vi phạm cùng lúc nhiều lỗi như chạy quá tốc độ, lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu ở khu vực đông dân cư,… đặc biệt là vào ban đêm. Điều này không những vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội và người đi đường. Những ngày ra quân kiểm tra vừa qua còn cho thấy, có nhiều trường hợp xe tải đã lắp còi hơi sai thiết kế, âm lượng vượt quá mức cho phép, sử dụng cả ở khu vực đông dân cư sinh sống. Theo quy định, mức phạt đối với lỗi lắp đặt còi hơi sai thiết kế là khá cao, ngoài ra, còn áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn cố tình sử dụng các loại còi hơi này. Qua đợt ra quân vừa rồi, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã yêu cầu nhiều tài xế tháo dỡ còi và tịch thu theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến Quốc lộ 20 , đặc biệt là vào ban đêm vẫn thường xuyên xuất hiện xe chở đất, đá, cát san lấp mặt bằng cơi nới thùng xe, chạy tốc độ cao. Trên một số tuyến đường ở các huyện thậm chí một số phương tiện còn không dùng bạt che chắn cẩn thận trên thùng xe và để rơi vãi đất, cát xuống đường khá phản cảm và nguy hiểm. Việc nhiều xe chở quá tải, quá khổ di chuyển trên đường không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn khiến hạ tầng giao thông nhanh xuống cấp. Do đó, việc tăng cường tuần tra, xử lý đối với các phương tiện có dấu hiệu quả tải, quá khổ, cơi nới thành, thùng xe là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự ATGT.

Đại úy Lê Duy Bình - Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài việc áp dụng các phương tiện nghiệp vụ trong công tác tuần tra kiểm soát; thực hiện công tác tuần tra đêm, lực lượng CSGT còn tiến hành đo nồng độ cồn đối với người điều khiển các phương tiện giao thông. Và để từng bước ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật ATGT về đêm, tiến tới nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông; tới đây, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuần tra, các khu vực trọng điểm bằng nhiều giải pháp công khai và hóa trang, tập trung vào khoảng thời gian từ 18h đến 24h.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, liên tục từ ngày 10/3/2022 đến 15/4/2022, lực lượng tuần tra kiểm soát đã và sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng xe, nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông, tự ý thay đổi cải tạo phương tiện trên đường bộ… trên các tuyến quốc lộ và cao tốc. Đặc biệt, chú trọng ở các đoạn đường đèo, các đoạn quốc lộ đi qua khu vực đông dân cư, họp chợ, các điểm giao cắt giữa quốc lộ với đường tỉnh, đường huyện và sẽ tập trung chủ yếu vào các loại ô tô tải, xe ben, đặc biệt là xe ô tô tải chở nông sản, vật liệu xây dựng, khoáng sản. Bước đầu, sau một số đợt cao điểm kiểm tra cho thấy, các chủ phương tiện và lái xe đã dần dần thay đổi ý thức và chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa đường bộ, tải trọng của phương tiện, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm. Đặc biệt, ATGT về đêm vẫn còn nỗi lo, nhất là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu, bia rồi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ và tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng xe, kích thước thùng chở hàng... tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

NGUYỄN NGHĨA