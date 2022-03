Tín hiệu vui từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tròn 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, Công an Lâm Đồng đã lập nhiều thành tích. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở phát huy khí thế tấn công tội phạm mạnh mẽ, giữ vững địa bàn, ổn định tình hình ANTT. Đó là những tín hiệu vui, là tiền đề để Công an Lâm Đồng tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022.

Công an các đơn vị, địa phương ra quân đợt cao điểm.

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022, sáng ngày 15/12/2021, tại Công an tỉnh và Công an 12 huyện, thành phố của tỉnh đã đồng loạt ra quân, tấn công tội phạm ngay sau khi lệnh tấn công được phát động. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, toàn lực lượng chú trọng tấn công, phòng, ngừa các loại tội phạm lợi dụng các dịp lễ, Tết để hoạt động như: trộm cắp, móc túi, vận chuyển, buốn bán pháo trái phép, các hoạt động tệ nạn trá hình như cờ bạc, ma túy núp bóng vui xuân. Đồng thời, chủ động phòng, ngừa, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng từ nguyên nhân xã hội.

Thượng tá Trần Văn Thường - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Xác định trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán số người về địa phương rất lớn, đơn vị đã tăng cường lực lượng nắm tình hình, trong đó, tập trung các tội phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản, hàng cấm, hàng giả và lĩnh vực liên quan đến vận chuyển pháo nổ.

Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm, qua 60 ngày, ghi nhận toàn tỉnh xảy ra 95 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đã điều tra, làm rõ 88 vụ/234 đối tượng. Điển hình như vụ giết người trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng Nhân dân về 1 thi thể người đàn ông trên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng (Thôn 13, xã Lộc Ngãi), bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ điều tra, cơ quan công an xác định nghi can là hàng xóm gần nhà nạn nhân.

Mặc dù chịu tác động lớn từ tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác điều tra, xác minh, truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh quyết liệt thực hiện. Trong 22 đối tượng truy nã, có cả những đối tượng đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 27 năm, với nhiều thủ đoạn che giấu, thay đổi nhân thân. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát thi hành án hỗ trợ tư pháp còn vận động thành công một đối tượng trốn tuy nã ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, dự báo các hành vi vi phạm pháp luật về pháo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Nhờ tập trung tuần tra nghiệp vụ cả ngày lẫn đêm kết hợp vận động tốt quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện 157 vụ với 174 đối tượng, thu giữ 506 kg pháo nổ các loại. Qua đó, đảm bảo một mùa Tết an toàn, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến pháo nổ.

Trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, với phương châm đánh mạnh, đánh từ xa nguồn ma túy xâm nhập địa bàn, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh đã phát hiện 80 vụ, 130 đối tượng, thu giữ khoảng 19 kg ma tuý tổng hợp, 3,1 g heroin. Đáng chú ý là vụ đột kích quán Karaoke KTC, Phường 10, TP Đà Lạt phát hiện 36/49 trường hợp khách dương tính với ma tuý, 3 trường hợp dương tính với COVID-19, 1 nhân viên có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Trao đổi về công tác này, Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý cho biết: Trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương để xác lập các chuyên án để đấu tranh với các đường dây xâm nhập ma tuý vào địa bàn có cả yếu tốc quốc gia và quốc tế. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh và thu thập chứng cứ nhưng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn tỉnh đã vượt khó, đi đến phá án, bắt được trọn vẹn số đối tượng trong các vụ án, chuyên án.

Từ ngày 1/1/2022 chính thức áp dụng Nghị định 123 thay thế cho Nghị định 100 (năm 2019) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm tình trạng phóng nhanh vượt ẩu. Bên cạnh đó, công an các địa phương tổ chức nhiều tổ tuần tra nghiệp vụ, xử lý 141 thanh, thiếu niên cá biệt điều khiển xe càn quấy, lập biên bản xử lý 49 trường hợp sử dụng xe độ chế, 15 trường hợp tụ tập quấy phá trong đêm giao thừa.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông chia sẻ: Chúng tôi đã triển khai các kế hoạch và duy trì 100% quân số trong các ngày lễ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thích ứng linh hoạt; trong đó, tập trung các công tác như việc các xe chở người dân về thăm gia đình, các xe tải trọng, du khách đến Lâm Đồng. Bênh cạnh đó, thời điểm này người dân cũng hay sử dụng rượu bia, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đảm bảo 5k vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Cũng trong đợt cao điểm, tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường giảm đáng kể nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa cháy nổ, quản lý, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị hữu quan. Qua đó, không phát sinh các vụ việc phức tạp, thiệt hại về người, tài sản.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, kinh tế đang đà hồi phục, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ nỗ lực vượt khó, vừa tham gia phòng, chống dịch vừa triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT.

LÊ TIẾN