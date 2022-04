Bảo Lâm: Bắt đối tượng bị truy nã về tội ''cố ý gây thương tích''

(LĐ online) - Chiều 26/4, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trương Minh Đức (36 tuổi, ngụ tại Thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) đang bị truy nã về tội “cố ý gây thương tích” theo quyết định truy nã số 02 ngày 7/8/2018 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm.

Theo quyết định truy nã, Trương Minh Đức là đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản. Vào ngày 6/4/2018, tại Thôn 3, xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) đối tượng Đức gây ra vụ cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Đức về tội danh nêu trên được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Sau khi khởi tố, Công an huyện Bảo Lâm đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đức.

Qua công tác quản lý địa bàn, vào chiều 25/4, công an xã Lộc An phát hiện Trương Minh Đức đang vào một quán cơm trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế bắt khẩn cấp đối với Đức và bàn giao Công an huyện Bảo Lâm xử lý theo thẩm quyền.

HẢI ĐƯỜNG