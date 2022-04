Bảo Lộc: Xử lý gần 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

(LĐ online) - Chiều 22/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện xử lý 496 trường hợp vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông

Căn cứ các quy định, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 491 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 776 triệu đồng; đồng thời, tạm giữ 80 phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với 16 trường hợp.

Riêng đối với nạn đua xe trái phép, Công an TP Bảo Lộc đã thành lập tổ công tác chuyên trách để tuần tra, đấu tranh xử lý triệt để tình trạng sử dụng xe độ, chế tụ tập đua xe, rú ga, nẹt pô càn quấy gây mất an toàn giao thông và mất an ninh trật tự. Qua đó, đã phát hiện bắt giữ 68 trường hợp sử dụng xe máy độ chế và xử phạt với số tiền 138 triệu đồng; đồng thời, gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối với 20 thanh niên, thiếu niên thường xuyên sử dụng xe độ chế.

Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an TP Bảo Lộc đã, đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và taxi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng… đối với người tham gia giao thông. Đặc biệt, Công an TP Bảo Lộc sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe máy độ chế từ gốc để ngăn chặn triệt để nạn đua xe trái phép đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC