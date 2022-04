Di Linh: Bắt đối tượng bị truy nã tội ''tổ chức đánh bạc''

(LĐ online) - Ngày 19/4, tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Đức (38 tuổi, trú tại Quảng Bình), khi đang lẩn trốn truy nã về hành vi “tổ chức đánh bạc” theo quyết định truy nã số 22 ngày 17/4/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đức là đối tượng bị Công an thành phố Thuận An khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thuận An đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Trước khi bị bắt, đối tượng Đức đã bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng hành nghề lái xe cho các công trình xây dựng, ban ngày thì chạy xe, ban đêm ngủ trên xe nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Di Linh phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự đón lõng bắt đối tượng khi đang chạy xe qua địa bàn xã Đinh Lạc (huyện Di Linh).

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng công an huyện đã bàn giao cho Công an TP Thuận An để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

HOÀNG YÊN