Di Linh: Bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

(LĐ online) - Ngày 14/4, tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hường (44 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), khi đang lẩn trốn truy nã về hành vi “tổ chức đánh bạc” theo quyết định truy nã số 62 ngày 12/02/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Di Linh phối hợp với Công an xã Hoà Bắc rà soát, phát hiện đối tượng Hường đang làm thuê cho vườn cà phê của người dân trên địa bàn. Qua thăm nắm nhân thân của đối tượng, phát hiện đây là đối tượng truy nã, nên lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ.

Hường là đối tượng bị Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự nhưng đã lẩn trốn vào tháng 10/2019. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh huyện Tân Phú ra quyết định truy nã đối tượng này.

Công an huyện Di Linh đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an huyện Tân Phú để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

