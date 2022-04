Di Linh: Xử phạt 2 nhà thuốc vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

(LĐ online) - Ngày 18/4, ông Vũ Hải Lý - Trưởng Phòng Y tế huyện Di Linh cho biết, đơn vị đã chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 6 sơ sở y tế 5 nhà thuốc và 1 cơ sở dụng cụ y tế về việc thực hiện pháp luật về kinh doanh dược phẩm, khám chữa bệnh; đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19…

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính Nhà thuốc Long Châu (thị trấn Di Linh) với mức phạt 6.000.000 do niêm yết giá không đúng theo quy định, chủ cơ sở vắng mặt khi cơ sở đang hoạt động và Nhà Thuốc An Khanh (thị trấn Di Linh) với mức phạt 27.000.000 do niêm yết giá không đúng theo quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 2 nhà thuốc đã bị xử lý vi phạm theo Nghị định số 117 và Nghị định số 124 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong thời gian tới, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng về việc đảm bảo cung cấp thuốc sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

HOÀNG YÊN