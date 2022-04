Không được hỗ trợ do không có hợp đồng lao động

Theo phản ánh của ông Lê Hữu Đức, danh sách người dân được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đã công bố niêm yết tại UBND Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, nhưng đến nay đã quá thời hạn quy định mà người dân chưa được nhận hỗ trợ. Ông Đức đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề như sau:

Qua báo cáo của UBND Phường 5, Hội đồng xét duyệt Phường 5 đã tổ chức 4 cuộc họp để xét các trường hợp đề nghị của người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm hiện tại đã chi tiền hỗ trợ 3 đợt, đợt thứ 4 phường đã nộp về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Bến Tre ngày 15/12/2021.

Đối với trường hợp của ông Lê Hữu Đức, UBND Phường 5 đã có tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông, trong đơn ông Đức ghi nghề nghiệp là tạp vụ quán bar ở tỉnh Tiền Giang.

Qua quá trình xác minh và ông Đức có gửi bổ sung thêm giấy xác nhận nơi làm việc của ông Đức, UBND Phường 5 đã đưa ra hội đồng xét đơn của ông vào ngày 29/11/2021, danh sách được niêm yết tại trụ sở UBND Phường 5 và gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Bến Tre vào ngày 15/12/2021 để xét duyệt.

Ngày 25/2/2022, UBND TP. Bến Tre đã tổ chức họp xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động tự do, trong đó có Phường 5. Đơn của ông Đức không được Hội đồng Thành phố xét duyệt với lý do: Theo quy định trong lĩnh vực quản lý văn hóa, thì các quán bar, karaoke khi thuê lao động làm việc bắt buộc phải có hợp đồng lao động. Do đó, trường hợp của ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

(Theo Chinhphu.vn)