(LĐ online) - Thời gian qua, các loại phương tiện giao thông như xe tải, xe ben, xe đầu kéo và xe khách sử dụng còi hơi tạo âm thanh cực lớn lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và Quốc lộ 20 nói riêng đang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp để quyết tâm xóa bỏ tình trạng sử dụng còi hơi nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tài xế xe tải tháo bỏ còi hơi

CÒI HƠI GÂY MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, trong Quý 1/2022, toàn tỉnh xảy ra hơn 30 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 20 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 7 vụ tai nạn và giảm 7 người chết. Trong số các vụ tai nạn giao thông, có hơn 40% số vụ do người điều khiển phương tiện lấn làn đường, phóng nhanh, vượt ẩu gây nên. Trong đó, rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe tải, xe ben, xe đầu kéo và xe khách gây ra trên Quốc lộ 20. Bên cạnh đó, Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt hơn 13.220 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1.257 xe mô tô, 78 xe ô tô và thu phạt gần 10,7 tỷ đồng, tước 544 giấy phép lái xe.

Theo phân tích của cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trên Quốc lộ 20 cho thấy, phần lớn các loại phương tiện như xe tải chở nông sản, xe đầu kéo và xe ben chở vật liệu xây dựng đều sử dụng còi hơi. Còi hơi được tài xế sử dụng để “dọa” người tham gia giao thông buộc phải nhường đường khi đi vào các khu đông dân cư hoặc các thời điểm đông đúc phương tiện.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư – Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, phần lớn các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo và xe ben xảy ra trên Quốc lộ 20 ít nhiều đều có sự tác động của còi hơi. Đặc biệt là các vụ tai nạn mà nạn nhân điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều phía trước, khi tài xế bấm còi hơi phát ra âm thanh lớn vô tình khiến người đi xe máy giật mình và nếu không vững tay lái sẽ té ngã. Mặt khác, nhiều tài xế thường bấm còi hơi liên tục khi qua khu vực đông đúc xe cộ để chạy với tốc độ cao. Vì thế, khi không làm chủ được tốc độ, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Như vậy, có thể khẳng định, còi hơi là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ còi hơi lắp đặt sai quy định

QUYẾT XÓA SẠCH CÒI HƠI

Những ngày qua, Trung tá Đoàn Mạnh Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng luôn có mặt chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 20; trong đó, tập trung xử lý các lỗi phương tiện gắn còi hơi, tốc độ và xe quá tải.

“Việc xử lý phương tiện gắn còi hơi cần phải làm triệt để. Mỗi bộ còi hơi có giá từ 3,5 đến 7 triệu đồng, nếu xe nào không tự tháo bỏ khi lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện thì buộc phải thu hồi và yêu cầu tài xế ký cam kết không tái phạm. Mục tiêu mà đơn vị đặt ra là phải xóa sạch còi hơi của các phương tiện để góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại, toàn lực lượng đang tập trung xử lý các loại phương tiện gắn còi hơi như xe tải, xe ben và xe đầu kéo. Tới đây, sẽ tiến hành kiểm tra xe khách và các loại phương tiện khác. Đơn vị cũng đề xuất mua 3 máy đo âm thanh để xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm khi sử dụng còi hơi” – Trung tá Đoàn Mạnh Toàn cho biết.

Trung tá Phạm Văn Chi – Phó Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, cho biết: Trong hơn 20 ngày qua, Trạm đã kiểm tra và yêu cầu hơn hơn 350 phương tiện là xe tải, xe đầu kéo và xe ben lưu thông trên Quốc lộ 20 tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định. Toàn bộ còi hơi mà các chủ phương tiện, tài xế tháo bỏ đều được Trạm thu giữ để tiêu hủy theo quy định.

“Nhìn chung, các chủ phương tiện và tài xế chấp hành nghiêm yêu cầu buộc tháo bỏ còi hơi. Đặc biệt, thông qua thông tin tuyên truyền trên báo chí, nhiều chủ phương tiện, tài xế đã tự tháo bỏ còi hơi. Trước đây, khi lưu thông trên Quốc lộ 20, người tham gia giao thông dễ dàng nghe tiếng còi hơi, nhưng giờ thì rất hiếm. Tin rằng, còi hơi được xóa sạch sẽ góp phần quan trọng để kéo giảm tai để đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 nói riêng và địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung” – Trung tá Phạm Văn Chi cho hay.

KHÁNH PHÚC