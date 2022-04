Tiết kiệm, chống lãng phí - nhìn từ thực thi chính sách pháp luật

Lâm Đồng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2016 - 2021, kinh tế tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá; các lĩnh vực thế mạnh: nông nghiệp, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, hiện đại. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc; đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Bài 1: Những kết quả trong tiết kiệm ngân sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng giải trình làm rõ một số nội dung Đoàn Giám sát nêu về việc thực hiện chính sách pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra tại Quyết định 1630/QĐ-UBND ngày 25/7/20217 của UBND tỉnh. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, bám sát nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tham mưu, đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng tài sản, phương tiện, trụ sở làm việc... ngày càng được quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) UBND tỉnh đã tổ chức lập, thẩm định phương án phân bổ, phê duyệt dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công hằng năm tại địa phương theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các sở, ngành và các địa phương thường xuyên thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh theo dự toán giao từ đầu năm. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách Nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ; tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên theo điều hành dự toán từng năm của Bộ Tài chính và UBND tỉnh; tốc độ tăng chi ngân sách địa phương đã được kiểm soát, từng bước thực hiện có hiệu quả; cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách có xu hướng giảm dần, tỷ trọng chi đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2021 tăng khá nhanh so với giai đoạn 2011 - 2015, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách năm 2016 là 19,7% tăng lên 29,2% năm 2021; kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách được tăng cường, hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên.

Qua công tác thẩm tra quyết toán đã hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn 2016 - 2021, tổng dự án quyết toán 3.979 dự án; trong đó, quyết toán đúng thời gian quy định 3.544 dự án; quyết toán không đúng thời gian quy định 435 dự án. Thực hiện tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở làm việc và công trình phúc lợi công cộng 1.530.448 triệu đồng; trong đó, giá trị quyết toán được duyệt giảm so với vốn bố trí là 78.078 triệu đồng

Công tác thanh lý, bán tài sản cũng kịp thời, bảo đảm đúng quy trình và tổ chức đấu giá theo quy định; số tiền bán tài sản được xác định sát, đúng thị trường (thông qua thẩm định giá), số tiền thu được nộp ngân sách là 8.600 triệu đồng. Tổng số tiết kiệm trong mua sắm trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước là 21.672 triệu đồng.

Trong sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hành tiết kiệm trong tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước 139.272 triệu đồng. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý đất đai giai đoạn 2016 - 2021 là 1.381 triệu đồng; thu hồi 5.013.056 m² đất qua thanh, kiểm tra.

Thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được 52.684 triệu đồng gồm tiết kiệm giảm giá thành sản phẩm 44.284 triệu đồng, tiết kiệm trong quản lý đầu tư 7.490 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Kết quả đạt được trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 được lượng hóa giá trị bằng tiền trên 5.301 tỷ đồng, bằng 145,0% so với kế hoạch, (trong đó, giảm chi để dành nguồn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 979.355 triệu đồng), đây chính là một nguồn lực đáng kể để chi cho các nhiệm vụ an sinh xã hội và các nhiệm vụ cần thiết khác nhằm phát triển kinh tế của địa phương.

Cụ thể, đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 13.784 triệu đồng, bằng 238,19% so kế hoạch. Tiết kiệm thêm để chống ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là 979.355 triệu đồng. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước hơn 2.408 tỷ đồng; bằng 180,19% so với kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan tổ chức trong khu vực Nhà nước 21.672 triệu đồng; bằng 150,29% so với kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng hơn 1.530 tỷ đồng; bằng 108,69 % so với kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoảng 26.089 triệu đồng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước 139.272 triệu đồng; bằng 105,7% so với kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản doanh nghiệp 52.684 triệu đồng; bằng 173,7% so với kế hoạch. Kết quả thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, hành vi gây lãng phí trên địa bàn tỉnh 187.760 triệu đồng; thu hồi 129.754 triệu đồng và 5.013.056 m² đất.

(CÒN NỮA)

NGUYỆT THU