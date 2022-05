Bảo Lâm: Bắt khẩn cấp đối tượng trốn truy nã về tội ''Trộm cắp tài sản''

(LĐ online) - Chiều ngày 10/5, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tại xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định truy nã số 07 ngày 2/6/2017 của Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng trốn truy nã Nguyễn Văn Tuấn bị Công an xã Lộc Bảo bắt giữ khi xuất hiện tại địa bàn xã vào sáng 10/5

Theo Quyết định truy nã này, ngày 31/5/2017, Nguyễn Văn Tuấn bị Công an huyện Bắc Bình khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Nguyễn Văn Tuấn đã trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Qua công tác trinh sát soát xét đối tượng mới tới địa bàn, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ ngày 10/5, Công an xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) đã phát hiện bắt giữ đối tượng Tuấn khi đối tượng này xuất hiện tại địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Lộc Bảo đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm để hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bắc Bình di lý về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hơn - Trưởng Công an xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm): Lộc Bảo là địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện, nên các đối tượng phạm tội thường chọn để lấn trốn sự truy bắt của cơ quan công an. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, ngay từ đầu năm 2022, Công an xã Lộc Bảo đã đề cao việc soát xét địa bàn, nhất là các đối tượng mới tới nên đã trực tiếp và cùng Công an huyện phát hiện bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã từ các tỉnh khác đến. Qua đó, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững anh ninh trật tự tạo niềm tin cho Nhân dân.

HẢI ĐƯỜNG