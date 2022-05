Bảo Lâm: Giảm 22 vụ vi phạm lâm luật so cùng kỳ

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn được phát hiện 16 vụ, giảm 22 vụ vi phạm lâm luật so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 10 vụ phá rừng trái phép, 3 vụ khai thác rừng trái phép và 3 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng trái phép 11.897 m2 và lâm sản bị thiệt hại hơn 117 m3. Bên cạnh đó, lâm sản bị thiệt hại do khai thác rừng trái pháp luật hơn 8 m3 và lâm sản vận chuyển trái pháp luật bị phát hiện hơn 5 m3 gỗ các loại.

Cùng với việc tăng cường phát hiện, xử lý các vụ vi phạm lâm luật, thời gian qua, ngành chức năng huyện Bảo Lâm còn ra quân giải tỏa hơn 28 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, dỡ bỏ 4 nhà chòi dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, chuẩn bị trồng rừng thay thế trong thời gian tới.

T.CHU