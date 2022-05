Bảo Lâm: Một ngày liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã

(LĐ online) - Trong ngày 12/5, các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với công an các địa phương bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã đang lẫn trốn tại tỉnh Bến Tre và TP Đà Lạt.

Ngô Thái Bảo bị bắt giữ sau 5 năm phạm tội, trốn truy nã

Cụ thể, vào sáng 12/5, các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an thị trấn Ba Tri (tỉnh Bến Tre) bắt giữ khẩn cấp đối với Ngô Thái Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre” đang bị Công an huyện Bảo Lâm truy nã về tội “Đánh bạc” theo quyết định số 04 ngày 30/8/2017. Trước đó, vào 26/7/2017, Ngô Thái Bảo bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố về tội “Đánh bạc”. Sau đó, Bảo đã bỏ trốn khỏi nơi ở tại Thôn 7 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) cho đến nay.

Trần Văn Tuấn bị bắt giữ sau 7 năm gây án, trốn truy nã

Chiều cùng ngày, các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trần Văn Tuấn (47 tuổi, tên gọi khác “Tù Híp”, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) khi đối tượng này đang lẫn trốn tại TP Đà Lạt. Đối tượng Tuấn bị Công an TP Bảo Lộc truy nã theo Quyết định số 11 ngày 7/9/2015 về tội “Hủy hoại tài sản”. Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG