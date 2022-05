Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng tham ô tài sản trốn truy nã 25 năm

(LĐ online) - Từ Thái Bình đi qua nhiều tỉnh, thành phố, đối tượng vào Lâm Đồng thay tên, đổi họ lẫn trốn suốt 25 năm thì bị công an bắt giữ.

Nguyễn Đặng Ngân bị bắt giữ sau 25 năm trốn truy nã về tội "Tham ô tài sản"

Sáng 28/5, Công an xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, ngụ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang trốn truy nã về tội "Tham ô tài sản".

Trước đó, vào ngày 27/5, thông qua công tác quản lý dữ liệu dân cư, Công an xã Đại Lào phát hiện, người đàn ông tên Nguyễn Văn Nhân (tên đã thay đổi sau khi Ngân trốn vào TP bảo Lộc) đang sống tại địa phương với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, Công an xã Đại Lào phát hiện lý lịch của người đàn ông có nhiều xáo trộn nên đã tiến hành lấy lời khai.

Xác minh hồ sơ, cơ quan Công an phát hiện, Nguyên Văn Nhân tên thật là Nguyễn Đặng Ngân bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã toàn quốc về tội "Tham ô tài sản" theo Quyết định truy nã số 12 ngày 12/7/1997 của Công an tỉnh này. Theo Quyết định truy nã, ngày 5/7/1997, Ngân bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về các tội "Tham ô tài sản" và cố ý làm trái nguyên tắc của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khi đang làm việc tại một cơ quan Nhà nước ở tỉnh Thái Bình. Sau đó, Nguyễn Đặng Ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương trốn qua nhiều tỉnh, thành phố rồi đến TP Bảo Lộc sinh sống. Tại Bảo Lộc, đối tượng đổi tên thành Nguyễn Văn Nhân.

Sau 25 năm lẫn trốn, Nguyễn Đặng Ngân đã bị Công an xã Đại Lào phát hiện bắt giữ khẩn cấp.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng Ngân cho Công an tỉnh Thái Bình di lý về địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

KHÁNH PHÚC