Cảnh báo nhiều vụ làm giả giấy tờ đất để lừa đảo

(LĐ online) - Sau hàng loạt vụ làm sổ đỏ giả bị lực lượng chức năng phát hiện, Công an huyện Di Linh phát cảnh báo đến người dân về việc nhiều trường hợp dùng sổ đỏ giả giao dịch đất đai để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả giống như thật, các đối tượng dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo Công an huyện Di Linh, hiện nay, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin quảng bá dịch vụ làm các loại giấy tờ giả như bằng cấp, chứng minh nhân dân, giấy tờ xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… thu hút nhiều người làm. Trong đó, nổi lên hành làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn, chuyển nhượng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của các đối tượng này đang có chiều hướng gia tăng, ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây nhiều dư luận trong xã hội bất bình.

Trên địa bàn huyện đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan nhà nước, nhiều đối tượng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, Công an huyên đã bắt đối Hoàng Văn Hiền (37 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Liên Đầm) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua đó, lực lượng đã thu giữ gần 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được làm giả.

Công an huyện lưu ý người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, tránh bị đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tài sản. Người dân khi phát hiện các bất thường khi giao dịch đất đai hoặc nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, cần báo ngay Công an xã, thị trấn gần nhất và thu thập các tài liệu thông tin liên quan để cơ quan công an xử lý.

Đặc biệt, khi mua bán đất tại Di Linh, người dân nên thật tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin về thửa đất mà mình có ý định mua. Về cơ bản, nếu chỉ nhìn hồ sơ, giấy tờ sổ đỏ sẽ khó nắm hết thông tin mảnh đất muốn mua. Hơn thế nữa, hiện nay giấy tờ giả được làm rất tinh vi. Nếu không có kiến thức về việc xem các giấy tờ, sổ đỏ, người mua sẽ rất dễ dàng bị lừa gạt. Để tránh trường hợp này, người dân nên mang giấy tờ đó đến cơ quan nhà nước nơi có mảnh đất đó để tra thông tin.

Thượng tá Võ Khánh Vân - Phó trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Di Linh diễn ra cơn sốt đất, lợi dụng sự cả tin của người dân về việc có thể sử dụng giấy tờ giả để cầm cố ngân hàng, sang nhượng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là làm giả giấy tờ. Loại giấy tờ giả chúng sử dụng đều rất giống thật, từ màu sắc, cỡ chữ cho đến con dấu..., nên dễ dàng qua mặt văn phòng công chứng. Chính vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trong các giao dịch mua bán nhà đất; các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn.

Công an huyện Di Linh vẫn sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên mọi lĩnh vực; trong đó, có làm giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

HOÀNG YÊN