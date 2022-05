Cảnh báo thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

(LĐ online) - Ngày 26/5, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có thông báo về việc phát hiện thuốc giả Molnupiravir tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt.

Hình ảnh thuốc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ

Dấu hiệu nhận biết thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt, như sau: Biệt dược Molnupiravir 400 mg, dạng bào chế viên nang cứng, quy cách đóng gói lọ 20 viên nang cứng, trên nhãn có thông tin ghi “Manufactured by Công ty TNHH, Chi nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx Thuan an, Tinh Binh Duong, Vietnam”.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, các cơ sở kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kiểm tra, rà soát việc kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc Molnupiravir 400mg tại đơn vị, báo cáo ngay cho cơ quan quản lý y tế trên địa bàn trường hợp phát hiện loại thuốc nêu trên.

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Lâm Đồng tăng cường công tác lấy mẫu và giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn. Khẩn trương báo cáo trường hợp phát hiện loại thuốc nêu trên (nếu có). Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị có liên quan trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế tỉnh tổ chức tiếp nhận thông tin, báo cáo đối với các trường hợp phát hiện thuốc nêu trên; đồng thời, thực hiện báo cáo về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế theo quy định. Thanh tra Sở Y tế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

AN NHIÊN