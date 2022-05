Đam Rông: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ heroin

(LĐ online) - Công an huyện Đam Rông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Công (47 tuổi tuổi, hiện ở tại thôn Phi Có, xã Đạ Rsal) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 26/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đam Rông phối hợp với lực lượng Công an xã Đạ Rsal tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng Dương Văn Công có một túi nilong chứa một bột màu trắng giấu trong bao thuốc lá. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng đã thừa nhận chất màu trắng là heroin, mua về để sử dụng.

Công an huyện Đam Rông đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Dương Văn Công; đồng thời, lập biên bản niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/5, công an huyện bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (dạng đá). Theo lãnh đạo Công an huyện Đam Rông, tuy không phải là địa bàn phức tạp về tội phạm nhưng với đặc thù là địa bàn giáp ranh với 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, các vụ việc liên quan đến sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các đối tượng thường xuyên mua ma túy từ tỉnh khác về sử dụng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra, triệt phá.

H.THẮM