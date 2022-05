Đăng tải thông tin sai sự thật, 2 người điều hành nhóm ''trừ quỷ Bảo Lộc'' bị xử phạt 17,5 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 12/5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thành viên điều hành nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật trên không gian mạng”, với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với bà Thương và ông Truyền để làm rõ hành vi vi phạm

Trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời 2 trường hợp tham gia nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”, gồm: Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1975) và ông Nguyễn Chu Truyền (sinh năm 1948) cùng trú tại Phường 1, TP Bảo Lộc để làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng và từ tin báo của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền tham gia cung cấp, chia sẻ các thông tin về dịch Covid-19 và vắc xin phòng Covid-19 trên không gian mạng (tại video có tên “Tiếng Nói Sự Thật Đến Từ Đâu? Buổi Chia Sẻ Trực Tiếp - Tiếng Nói Sự Thật Phần 221”, đăng tải công khai trên trang Youtube “Exorcise The Demons”), với nội dung cho rằng “dịch Covid-19 này không phải là một cơn dịch thiên nhiên…là do ma quỷ xen vào… việc tiêm vắc - xin phòng Covid-19 là để đưa các mầm bệnh khác vào cơ thể, làm phân hủy hệ gen của con người… Covid-19 không sợ nóng, không sợ lạnh và cũng không sợ lửa, nhưng lại sợ nước… do đó, có “nguồn nước thánh thiên” là để chữa Covid-19…”. Theo thông tin chính thức từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Những thông tin nêu trên là sai sự thật, không đúng theo quy định về công tác về phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Chu Truyền là 2 trường hợp cốt cán, thành lập, điều hành nhóm tự xưng “trừ quỷ Bảo Lộc” (địa chỉ tại 53/5 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có những hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học (“trừ quỷ”, đánh đập, bạo lực…), khiến dư luận bức xúc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” cũng thường xuyên đăng tải, tán phát nhiều thông tin, video trên mạng xã hội (Youtube, Facebook…) nhằm lôi kéo nhiều người khác tham gia.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, bà Thương và ông Truyền trình bày: Những thông tin nêu trên là do 2 người tự nói ra, theo ý nghĩ “tâm linh” của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”, không liên hệ với các cơ quan chức năng để kiểm chứng tính chính xác của thông tin; không có cơ sở khoa học, tài liệu chính thống về các nội dung trên. Quá trình thực hiện video, bà Thương và ông Truyền có sự bàn bạc, thống nhất với nhiều người khác về cách thức tổ chức, quay video, nội dung thông tin sẽ cung cấp, chia sẻ để đăng tải lên mạng Internet cho nhiều người khác biết đến và xem video. Riêng bà Thương khi làm việc với cơ quan Công an có thái độ ngoan cố, không thành khẩn trong việc khai báo. Còn ông Truyền đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, thành thật ăn năn, hối lỗi.

Hành vi của bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thương (mức phạt 10 triệu đồng) và ông Nguyễn Chu Truyền (mức phạt 7,5 triệu đồng). Tổng mức hình phạt đối với 2 người là 17,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ về quá trình tham gia của các trường hợp khác trong video nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nói riêng; đồng thời, sẽ phối hợp với các ngành chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” nói chung.

HẢI ĐƯỜNG