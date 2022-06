Bắt đối tượng bị truy nã tội tiêu thụ tài sản ăn cắp

(LĐ online) - Thực hiện các kế hoạch của Công an tỉnh và Công an huyện trong công tác xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, ngày 9/6, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phước Ninh (Ninh Thuận) bắt giữ đối tượng Võ Thanh Bình (32 tuổi, trú huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) bị truy nã tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Võ Thanh Bình tại cơ quan công an

Vào ngày 18/11, đối tượng Bình từ dưới Ninh Thuận lên địa bàn Di Linh để mua tài sản là một chiếc Iphone 12 và 1 máy tính xách tay ASUS với giá 2 triệu đồng mà đối tượng biết đây tài sản do đối tượng khác ăn cắp tại điểm tập kết hàng ở Thôn 8, Gia Hiệp (Di Linh).

Sau khi định giá tài sản khoản 27 triệu đồng, Công an huyện Di Linh đã mời đối tượng Bình lên làm việc, sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định truy nã đối với Võ Thanh Bình về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định tạm giữ bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã bắt được 6 đối tượng bị truy nã; trong đó, có 4 đối tượng Di Linh ra quyết định, 2 đối tượng địa phương khác đến.

HOÀNG YÊN