Bắt đối tượng truy nã sau gần 3 năm lẩn trốn

(LĐ online) - Ngày 7/6, Công an huyện Di Linh cho biết, thông qua công tác điều tra xác minh, đơn vị đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Vi Xuân Mạnh (27 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà) theo Quyết định truy nã bị can số 11 ngày 9/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh.

Đối tượng Vi Xuân Mạnh tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 6/5/2019, đối tượng Mạnh cùng đồng bọn đã dùng hung khí gây thương tích nặng cho anh Bùi Đức Nghị và anh Âu Quang Nam trú ở Tâm Lâm, Di Linh. Ngày 5/11/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Xuân Mạnh về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự. Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú nên ngày 9/12/2019 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định truy nã.

Sau khi bị bắt giữ, Mạnh đã xác nhận mình đúng là người có nhân thân, lai lịch trong quyết định truy nã trên và khai báo trong quá trình bỏ trốn, đối tượng làm thuê và ở lại lán trại công nhân cho các công trình xây dựng ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh đã ra quyết định tạm giữ đối với Vi Xuân Mạnh để làm thủ tục ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, quyết định phục hồi điều tra bị can xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG YÊN