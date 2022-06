Cát Tiên: Ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

(LĐ online) - Sáng ngày 20/6, Công an huyện Cát Tiên đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đợt này Công an huyện Cát Tiên sẽ ra quân, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ, phương tiện thủy chở quá vạch mớm nước an toàn, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, bến thủy nội địa tinh không phép để kiềm chế các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, trên đường bộ, Công an huyện Cát Tiên tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều kiển xe mô tô, ô tô, tập trung tại các nhà hàng, quán ăn… ở các khu dân cư, địa bàn các xã, thị trấn. Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ; xe chở vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng; bến bãi tập kết cát, đá, các công trình xây dựng, đường giao thông, san lấp mặt bằng, khu vực giáp ranh.

Trên đường thủy, Công an huyện tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra đường thủy nội địa (sông Đồng Nai); qua đó kịp thời phát hiện và xử lý ngay các hành vi vi phạm như: Phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện không có chứng nhận đăng ký, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thật - bảo vệ môi trường, không trang bị dụng cụ cứu sinh, danh sách thuyền viên, chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa... Tập trung xử lý các phương tiện dân sinh tự phát, các loại phương tiện chở khách (đò ngang qua sông), các thuyền đò trong các khu vực hồ chứa nước dọc tuyến sông Đồng Nai, đoạn dọc từ xã Quảng Ngãi - TT Cát Tiên - Đức Phổ - TT Phước Cát và xã Phước Cát 2.

HOÀNG SA