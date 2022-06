Cát Tiên: Triệt phá 6 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Theo Công an huyện Cát Tiên, tính từ năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Cát Tiên đã phát hiện và triệt phá 6 vụ với 31 đối tượng có hành vi mua, bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; thu giữ 4,62 g heroin, 17,95 g ma tuý tổng hợp (Methamphetamine) và 147,14 g ma tuý loại khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cát Tiên đã khởi 6 vụ với 11 bị can; đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng, số tiền 18 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên đang có 46 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý; trong đó, có 41 người nghiện ở cộng đồng, 5 người đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc.

HOÀNG SA