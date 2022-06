Đà Lạt: Truy tìm đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém người

(LĐ online) - Chiều 9/6, Công an TP Đà Lạt xác nhận đã có quyết định truy tìm đối tượng cầm đầu nhóm người sử dụng hung khí chém người trong quán cà phê tại Phường 2, TP Đà Lạt.

Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại Phường 2 (TP Đà Lạt), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Lạt, đã ban hành quyết định truy tìm Phạm Hoàng Lượng (22 tuổi, thường trú tại Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình), đối tượng được cho cầm đầu nhóm côn đồ sử dụng hung khí chém người tại quán cà phê.

Cùng ngày (9/6), Công an TP Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng tiến hành giám định thương tật đối với người bị hại tên Phạm Hoàng Hải Dương (26 tuổi, ngụ tại Phường 11, TP Đà Lạt) để có cơ sở khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 14/4/2022, khi Dương đang ngồi trong quán cà phê D.L.H tại khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Đà Lạt) cùng nhóm bạn thì bất ngờ có 6 đối tượng (trong đó, có một người tên Lượng, người còn lại tên Long) đi xe máy đến trước quán, và 4 người mang hung khí xông vào quán chém tới tấp vào người anh Dương, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Dương bị chém gần đứt bàn tay trái, tổn thương dây thần kinh quay, đứt gân duỗi, đứt gân gấp; bàn tay phải bị chém nát; ngoài ra đầu gối và cẳng chân cũng bị chém trọng thương…

Ngay sau khi vụ chém người xảy ra, Công an Phường 2 và Đội Hình sự Công an TP Đà Lạt đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, truy xuất camera an ninh để làm rõ hành vi chém người. Bước đầu, cơ quan công an xác định Phạm Hoàng Lượng là đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém người bị trọng thương tại quán cà phê trên. Tuy nhiên, sau khi chém người trọng thương, Lượng đã rời khỏi địa phương.

Hiện ,vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định pháp luật.

THỤY TRANG