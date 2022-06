Di Linh: Bắt đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý

(LĐ online) - Ngày 24/6, Công an huyện Di Linh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng (32 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 18, thị trấn Di Linh) về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 21/6, nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Di Linh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hồng đang sử dụng ma tuý. Cơ quan công an tiến hành kiểm tra chỗ ở của đối tượng đã phát hiện 1 gói nylong bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hồng đã thừa nhận chất bên trong túi nylong là ma tuý đá của đối tượng mua ở TP Bảo Lộc đem về cất giấu với mục đích sử dụng dần.

Ngoài đối tượng Hồng tại thời điểm bắt quả tang, Công an huyện đã test nhanh chất ma tuý đối với 2 đối tượng cùng ở với Hồng là K’Tâm (24 tuổi, ngụ tại xã Tân Thượng) và Nguyễn Trần Vũ Hải (25 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh) đều cho kết quả dương tính.

Hiện, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan để làm cơ sở điều tra, xác minh.

HOÀNG YÊN