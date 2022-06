Di Linh: Bắt thêm 1 vụ sử dụng và tàng trữ ma tuý đá

(LĐ online) - Công an huyện Di Linh vừa bắt quả tang đối tượng Châu Hoàng Bảo (51 tuổi, trú Tổ 15, thị trấn Di Linh) đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý dạng đá.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tối 24/6, nhận được tin từ quần chúng nhân dân có đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma tuý, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Di Linh tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Châu Hoàng Bảo thì phát hiện trong đầu ống thuỷ tinh hình cầu của bộ dụng cụ sử dụng ma tuý của đối tượng có chất tinh thể màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp, quá trình khám xét công an tiếp tục thu giữ thêm một gói bột màu trắng nghi là ma tuý tại giường ngủ của đối tượng.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Châu Hoàng Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận: Chất tinh thể màu trắng do cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện là ma tuý đá, Bảo mua của người quen tại xã Lộc An (Bảo Lâm) rồi mang về nhà sử dụng được một phần, phần còn lại cất giấu tại nhà để khi có nhu cầu sẽ tiếp tục sử dụng.

Công an huyện đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan để làm cơ sở điều tra, xác minh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện bắt được 18 vụ liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.

HOÀNG YÊN