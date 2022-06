Di Linh: Xử phạt trên 2.500 trường hợp vi phạm luật giao thông

(LĐ online) - Ngày 24/6, Công an huyện Di Linh cho biết, 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã ra quyết định xử phạt 2.551 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Dừng kiểm tra xe mô tô vi phạm tốc độ

Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 3.763 trường hợp, tạm giữ 363 xe; trong đó, có 11 ô tô và 352 xe máy; ra quyết định xử phạt 2.551 trường hợp, phạt tiền trên 2 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe 62 trường hợp.

Hầu hết các lỗi vi phạm đều do ý thức của những người tham gia giao thông như phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dùng điện thoại, uống rượu, bia khi điều khiển xe....

Trung tá Nguyễn Hồng Trâm - Đội trưởng Đội Giao thông Trật tự Công an huyện Di Linh cho biết, trong 6 tháng còn lại của năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông một cách kiên trì, quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và taxi… Qua đó, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

HOÀNG YÊN