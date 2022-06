Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống

(LĐ online) - Từ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập, xây dựng các trang Zalo để tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mang lại tín hiệu tích cực.

Cán bộ Công an TP Bảo Lộc theo dõi tin báo của người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn qua ứng dụng Zalo

Từ nguồn tin phản ánh của người dân thông qua cổng Zalo office Acount, lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã cấp cứu kịp thời 4 người trong một căn nhà và giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong ca bin, khi chiếc xe tải chở nhu yếu phẩm mất thắng trôi tự do trên đường Trần Quốc Toản, phường B’Lao vào tháng 3 năm nay.

Hay như các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các thủ đoạn lừa đảo, thông tin sai lệch về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đều được nhân dân thông tin kịp thời đến các trang Zalo Công an các đơn vị, địa phương. Ông Nguyễn Trường Hậu - Người dân phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc cho biết: Ứng dụng Zalo rất hữu ích để người dân có thể phản ánh các thông tin đến cơ quan công an nhanh hơn, gọn hơn. Các phản ánh của người dân được tiếp nhận và phản hồi nhanh.

Trung tá Trần Văn Kỉnh - Trưởng Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc cho biết: Thông qua trang Zalo, chúng tôi chia sẻ đến từng người dân và đến từng tổ dân phố để người dân tiếp cận với các hành vi về pháp luật. Chúng tôi đã tiếp cận được nhiều người dân, qua đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý thông tin.

Hiện nay, ngoài trang Zalo của Công an tỉnh Lâm Đồng còn có 154 trang của công an các đơn vị, địa phương. Đây là những kênh chính thức tiếp nhận, kết nối thông tin và tương tác với người dân. Qua ứng dụng mạng Zalo, lực lượng công an đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình tội phạm và các khuyến cáo cho người dân. Việc ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Quan trọng nhất là người dân có thêm một kênh để tiếp cận kiến phức pháp luật, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua; đồng thời, nâng cao ý thức tự quản, phòng ngừa, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: Cái hay của trang Zalo này là do hiện nay đa phần người dân có điện thoại thông minh nên việc khai thác mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm diễn ra rất thuận lợi. Về phương pháp, các đội nghiệp vụ Công an huyện và công an các xã, thị trấn có trách nhiệm giới thiệu trang Zalo này đến toàn thể cán bộ, người dân trên địa bàn cũng như cung cấp đường link Zalo cho họ và hướng dẫn cách sử dụng. Giao diện trang chủ ngoài hiển thị các tin, bài nóng trong ngày thì phía dưới luôn có 3 mục “Tin tức”, “Dịch vụ công” và “Liên hệ”.

Tất cả tin báo của người dân gởi đến công an các đơn vị đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Viết Thành - Trưởng Công an thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, qua thời gian đưa hoạt động, trang Zalo Công an thị trấn đã được Nhân dân hưởng ứng, nhất là trong đợt dịch vừa qua, người dân ý thức trong phòng dịch và tương tác mạnh, đạt hiệu quả và là nguồn thông tin chính thống để Nhân dân biết.

Hiện nay, các thông tin phản ánh, cung cấp của người dân đã được ban quản lý trang Zalo công an các địa phương tiếp nhận và gửi phản hồi trong thời gian sớm nhất. Thông qua trang Zalo, người dân có thể tương tác trực tiếp với lực lượng công an một cách nhanh chóng, kịp thời; giúp cho lực lượng công an nắm bắt, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Tất cả các ý kiến, thông tin tố giác tội phạm từ người dân cung cấp đều được cơ quan công an đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Qua trang Zalo, Công an tỉnh đã kịp thời nắm bắt các thông tin từ người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trang này, không để xảy ra các vấn đề phát sinh, yêu cầu kiểm tra thông tin Nhân dân cung cấp để xử lý, kịp thời thông tin mới để Nhân dân biết.

Với những tương tác tích cực, trang Zalo của Công an Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị đang trở thành kênh thông tin hữu ích cho người dân và lực lượng công an trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, thủ tục hành chính. Nhiều thông tin rất có giá trị từ người dân cung cấp thông qua Zalo đã góp phần phục vụ tốt cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan để đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân từng bước chính quy và hiện đại.

BÌNH AN