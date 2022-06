Khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng đặc dụng Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 1/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn cho biết thành phố đã có văn bản chỉ đạo Công an cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND Phường 5 (TP Đà Lạt) khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng đặc dụng trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường vụ rừng đặc dụng tại Tiểu khu 158C

UBND TP Đà Lạt giao UBND Phường 5 chỉ đạo Công an phường khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng vi phạm, lập hồ sơ xử lý vụ vi phạm phá rừng tại Tiểu khu 158C (Phường 5, do Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý) để răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

UBND TP Đà Lạt cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ Công an Phường 5 và Hạt Kiểm lâm Đà Lat điều tra, xử lý theo quy định. Riêng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt được giao chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Công an Phường 5 khẩn trương khoanh vẽ hiện trường, xác minh cụ thể thiệt hại tài nguyên rừng; đối tượng vi phạm để chuyển cơ quan điều tra, xử lý theo quy định...

Trước đó, như báo Lâm Đồng Online đã thông tin, tại khu vực lô I, khoảnh 2, Tiểu khu 158C, lâm phần thuộc sự quản lý của Viện Khoa hoc lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nằm trên địa bàn Phường 5 (TP Đà Lạt), đã xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật. Tại đây, hàng chục cây thông 3 lá cùng cây rừng thường xanh lá rộng, là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng đặc dụng đã bị cưa hạ trắng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng, bao chiếm đất rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.

THỤY TRANG