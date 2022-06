Lạc Dương: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, huyện Lạc Dương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường lành mạnh phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Lạc Dương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng

• TIỀM ẨN NHIỀU NGUY CƠ VỀ TỆ NẠN MA TÚY

Theo Công an huyện Lạc Dương, trên địa bàn huyện cho đến nay chưa có các điểm, tụ điểm, tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy đang từng bước len lỏi, xâm nhập vào địa phương và có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian qua hầu hết là các đối tượng nghiện ma túy, chủ yếu từ 18-30 tuổi, là người từ địa phương khác đến địa bàn, không có công ăn việc làm ổn định, tụ tập tại các nhà trọ, vùng xa dân cư để thực hiện các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy với những thủ đoạn tinh vi. Nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn huyện chủ yếu từ các địa bàn giáp ranh, lân cận, một số do các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến cư trú, lao động trên địa bàn huyện mang theo để sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng khác. Các loại ma túy xuất hiện phổ biến trên địa bàn trong thời gian qua chủ yếu là heroine, cần sa và ma túy tổng hợp dạng đá methamphetamine.

Hiện, số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện đang có hồ sơ quản lý là 10 người, trong đó chưa phát hiện đối tượng nào có biểu hiện loạn thần, loạn thần cấp, ngáo đá. Qua rà soát, hiện nay, trên địa bàn huyện có 43 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy sử dụng chủ yếu là heroine, cần sa, ma túy tổng hợp dạng đá. Các cơ quan chuyên trách đang tiếp tục theo dõi để lập hồ sơ quản lý.

Tình hình trồng trái phép cây có chứa chất ma túy phát hiện trên địa bàn huyện mang tính chất nhỏ lẻ, loại cây có chứa chất ma túy phát hiện được là cần sa. Từ cuối năm 2019 đến nay đã phát hiện 3 vụ với 3 đối tượng trồng trái phép cây cần sa và đã bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt hơn 10 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Cũng từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 6 vụ với 9 bị can phạm tội về ma túy.

• TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Để kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 117-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã xây dựng và ban hành kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy. Đặc biệt, công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, sâu rộng, hướng về cơ sở thông qua các Mô hình “Tiếng loa an ninh”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tự quản”, “Giáo xứ an toàn về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”... đã tuyên truyền và vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Qua đó, nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện, triệt xóa; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; các phong trào vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, trường học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

VIỆT HÀO