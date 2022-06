Về nhận nhiệm vụ tại các xã, cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đã nhanh chóng tỏa đi cơ sở, tiếp tục bám theo những đối tượng mới xuất hiện trên địa bàn đang có dấu hiệu móc nối với một số thành phần “bất hảo” tại địa phương để mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trên địa bàn huyện Bảo Lâm, công an xã Lộc An là địa phương điển hình ngăn chặn “cái chết trắng”, vì sự bình yên của Nhân dân.

Hai trong nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn bị Công an xã Lộc An bắt quả tang

Theo đánh giá của Công an huyện Bảo Lâm, với vị trí đắc địa, Lộc An được xem là “địa bàn lý tưởng” để các loại tội phạm hoạt động, bởi đây là địa phương tiếp giáp với TP Bảo Lộc và huyện Di Linh, có trên 20.000 dân sinh sống, lại có Quốc lộ 20 chạy qua. Vì thế, hàng ngày, Thiếu tá Trần Hồng Điệp - Trưởng Công an xã Lộc An thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mà đặc biệt là tội phạm ma túy.

Xế trưa, Đại úy Trương Quốc Hòa - Phó Trưởng Công an xã Lộc An mồ hôi nhễ nhại trở về đơn vị. Trong căn phòng nhỏ thuộc dãy nhà chỉ vài chục mét vuông được bố trí làm trụ sở tạm tại UBND xã Lộc An, Đại úy Trương Quốc Hòa và Thiếu tá Trần Hồng Điệp hội ý nhanh về thông tin nghiệp vụ, đánh giá lại tất cả phương án nhằm bắt giữ các đối tượng có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy mới xuất hiện trên địa bàn.

Theo báo cáo của Đại úy Hòa, đến nay các phương án đều triển khai theo đúng kế hoạch. Thiếu tá Trần Hồng Điệp một lần nữa nhấn mạnh: “Các phương án đều phải hướng tới yếu tố bí mật, bất ngờ và chủ động. Chỉ một sơ suất rất nhỏ, bị các đối tượng phát hiện, tang vật (ma túy) lập tức sẽ bị đối tượng tiêu hủy. Bởi vậy, chúng ta phải đặt yếu tố bất ngờ lên hàng đầu. Không có yếu tố bất ngờ thì tuyệt đối không được ập vào hiện trường để tránh rút dây động rừng!”.

Gần đây, nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại TP Bảo Lộc và huyện Di Linh thường di chuyển tới xã Lộc An, huyện Bảo Lâm lẩn trốn, ẩn náu trong nương rẫy cà phê, chòi tạm của người dân nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Đặc biệt, lợi dụng vị trí thuận tiện của xã Lộc An, nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy đã dạt về đây để “hành nghề”, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân.

Thiếu tá Trần Hồng Điệp cho biết, nếu như cả năm 2020, toàn xã chỉ phát hiện 5 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy thì năm 2021 Công an xã Lộc An phát hiện 9 vụ liên quan đến “cái chết trắng”. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 tới nay, nhờ làm tốt công tác bám sát địa bàn, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm liên quan tới ma túy, Công an xã Lộc An đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với 6 đối tượng liên quan.

Những năm qua, Công an xã Lộc An cũng đã lập nhiều hồ sơ đưa đi cai nghiện tự nguyện và bắt buộc đối với hàng chục đối tượng. Phối hợp với gia đình, dòng họ để cảm hóa nhiều người “lầm đường lạc lối” vì trót liên quan tới chất ma túy trở thành người sống có ích cho xã hội. Không ít người sau khi cai nghiện thành công đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền tác hại và hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra, qua đó góp phần cảnh báo, răn đe chung về loại tội phạm nguy hiểm này.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng có liên quan tới hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Ban Chỉ huy Công an xã Lộc An đã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ, bám sát địa bàn được phân công, lên danh sách những đối tượng có biểu hiện nghi vấn để tập trung theo dõi, phối hợp với gia đình, dòng họ vận động, cảm hóa. “Có được danh sách này, chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi, siết chặt quản lý. Khi xác định đối tượng có liên quan tới hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chúng tôi lập tức lên phương án để bắt giữ, ngăn chặn ngay từ đầu, kiên quyết không để hình thành những tụ điểm, đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn!”, Thiếu tá Trần Hồng Điệp cho biết thêm.

Nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng trong việc tố giác tội phạm liên quan tới ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng, Công an xã Lộc An còn thường xuyên tuyên truyền về tác hại, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên bằng nhiều hình thức sinh động tới các em học sinh cấp 2 và 3, cộng đồng dân cư trên địa bàn.Những buổi tuyên truyền không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, cách nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mà còn giúp lực lượng công an nắm bắt thông tin các đối tượng có biểu hiện nghi vấn qua nguồn tin của quần chúng, từ đó xác định mục tiêu cụ thể tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

HẢI ĐƯỜNG