Nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự

Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết kịp thời, dứt điểm, từng bước kiềm chế phát sinh các loại tội phạm...

Thời gian qua, nhiều vụ việc được Công an xã Đạ K’Nàng giải quyết kịp thời, dứt điểm, từng bước kiềm chế phát sinh các loại tội phạm

Với địa bàn rộng, trước đây, xã Đạ K’Nàng từng là địa phương có điểm nóng về ANTT, tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống Nhân dân còn nghèo, mặt bằng dân trí chưa cao, từ đó nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, ảnh hưởng một phần đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra như sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích... Đặc biệt là tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai vẫn diễn ra và kéo dài. Từ đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Đam Rông đã chọn xã Đạ K’Nàng thực hiện chuyển hóa địa bàn trong năm 2022.

Để xây dựng lực lượng nòng cốt, kiện toàn tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT trên địa bàn, hiện, tổng số lực lượng Công an xã gồm có 25 người; trong đó có 1 Trưởng Công an xã, 1 Phó Trưởng Công an xã, 3 Công an viên thường trực và 20 công an viên thôn. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn lại 10 tổ tự quản về ANTT với 59 thành viên, 7 tổ hòa giải với 50 thành viên tại địa bàn. Phát triển mô hình tôn giáo tham gia “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” tại 2 thôn Đạ Mul và thôn Đạ K’Nàng.

Thiếu tá Trần Văn Hậu - Trưởng Công an xã Đạ K’Nàng cho biết: Sau khi được kiện toàn, lực lượng Công an xã đã phối hợp tích cực với các đoàn thể, các lực lượng chức năng trực tiếp đến các thôn tổ chức tuyên truyền đến người dân về mục đích của công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp. Đồng thời, vận động người dân tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở cũng như phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…

Những tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an xã đã triển khai kế hoạch tuyên truyền 10 buổi tại 3 điểm nhóm, 5 cụm dân cư, 1 trường THCS trên địa bàn xã Đạ K’Nàng về nội dung phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng ngừa tai nạn giao thông,... thu hút hơn 740 người tham dự. Đẩy mạnh công tác phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng tôn giáo, qua đó đã chủ động tham mưu triển khai công tác phát động phong trào, thường xuyên duy trì họp giao ban định kỳ tại các điểm, nhóm tôn giáo trên địa bàn xã.

Kết hợp với đó, Công an xã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; trực tiếp phối hợp tuyên truyền 2 đợt với 10 buổi về công tác phòng, chống tội phạm tại các điểm, nhóm tôn giáo thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp với Vườn Quốc gia Tà Đùng và Ban Quản lý rừng Phi Liêng triển khai 2 đợt tuyên truyền phát động nâng cao ý thức phòng, chống các hành vi xâm hại rừng, phòng cháy, chữa cháy đã triển khai được 10 buổi tại 10 thôn, thu hút 1.500 người tham gia.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 13 vụ vi phạm pháp luật, tăng 5 vụ so với 6 tháng đầu năm 2021 bao gồm: 2 vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ có dấu hiệu công nhiên chiếm đoạt tài sản; 2 vụ hủy hoại tài sản; 1 vụ cố ý gây thương tích; 1 vụ lấn, chiếm rừng trái phép; 2 vụ sử dụng pháo trái phép; 1 vụ mua bán pháo trái phép; 1 vụ tàng trữ pháo trái phép; 1 vụ trồng cây chứa chất ma túy trái phép; 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, Công an xã đã xử lý 5 vụ, và chuyển về Công an huyện Đam Rông thụ lý 8 vụ. Cũng trong thời gian này, Công an xã đã có 76 đợt tuần tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT vào ban đêm. Theo đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 6,5 triệu đồng.

Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, theo Thiếu tá Trần Văn Hậu, thời gian tới, Công an xã Đạ K’Nàng tập trung phối hợp kiểm tra, rà soát chặt chẽ các hoạt động của các đối tượng trên địa bàn. Nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, để làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời định kỳ gọi hỏi răn đe để phòng ngừa vi phạm. Tăng cường bám sát, tuyên truyền đến người dân và kịp thời tham mưu cho UBND xã, huyện để có hướng xử lý khi có các trường hợp xảy ra.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân, xã Đạ K’Nàng đã và đang quyết tâm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT vào cuối năm 2022 nhằm hướng tới an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, qua đó tạo niềm tin để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

