Thu giữ gần 180 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

(LĐ online) - Trưa 16/6, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với UBND thị trấn Liên Nghĩa và Công an thị trấn Liên Nghĩa kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Trần Ngọc Danh làm chủ có địa chỉ tại 72, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa.

Lực lượng chức năng kiểm kê, thu giữ số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 178 kg mực hấp không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc để tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, vụ việc trên sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ.

N.MINH