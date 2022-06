Xử lý 84 vụ vi phạm lâm luật

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 36 vụ cháy rừng, với diện tích 43,05 ha; các vụ cháy được phát hiện và xử lý kịp thời, không gây thiệt hại tài nguyên rừng. Ngành chức năng tiếp tục tập trung công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng. Tổng diện tích hiện giao khoán quản lý, bảo vệ đạt 455.086 ha, với 16.738 hộ dân và 41 tổ chức nhận khoán; trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 57.322 ha, nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng là 397.764 ha...

Trong những tháng đầu năm, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương xác định cụ thể tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra tại các địa phương, yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền (cấp huyện, xã), các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm,… Trong tháng 5, toàn tỉnh đã phát hiện 23 vụ vi phạm lâm luật, giảm 17 vụ so với cùng kỳ (giảm 43%); trong đó, phá rừng 14 vụ, giảm 1 vụ; diện tích thiệt hại 7,81 ha, tăng 4,44 ha so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, phát hiện 110 vụ vi phạm, giảm 122 vụ (giảm 53%); diện tích thiệt hại 20,5 ha, tăng 6,2 ha (tăng 43,6%); lâm sản thiệt hại giảm 31,7% so với cùng kỳ. Tổng số vụ đã xử lý 84 vụ (xử lý hành chính 77 vụ, xử lý hình sự 7 vụ), tịch thu 169,8 m gỗ tròn, xẻ các loại; thu nộp ngân sách hơn 1.388 triệu đồng.

NGUYỄN NGHĨA