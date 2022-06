(LĐ online) - Ngày 2/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng đặc dụng Đà Lạt…

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 158C

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng tại tiểu khu 158C, Phường 5, TP Đà Lạt như Báo LĐ Online đã thông tin. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương tổ chức giải tỏa, lập hồ sơ trồng lại rừng. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại tiểu khu 158C. Riêng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng phối hợp với Công an TP Đà Lạt điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khẩn trương lập kế hoạch giải tỏa, tổ chức trồng rừng, phục hồi lại rừng ngay trên diện tích rừng bị phá, không được để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, san nhượng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trước ngày 20/6/2022. Và, huy động, bổ sung lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, tăng cường công tác quản lý tránh để xảy ra các vụ vi phạm tương tự.

Vụ việc trước đó như Báo LĐ Online đã thông tin, hàng loạt thông 3 lá cùng cây rừng thường xanh lá rộng thuộc rừng đặc dụng tại lô i, khoảnh 2, tiểu khu 158C thuộc sự quản lý của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lâm phần nằm trên địa bàn Phường 5, TP Đà Lạt đã bị cưa hạ trắng. Ngoài việc rừng bị triệt hạ trái phép, nhiều diện tích đất rừng tại khu vực này còn bị bao chiếm trái phép…

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

THỤY TRANG