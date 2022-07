Bảo Lộc: Kỷ luật cảnh cáo cán bộ địa chính xã vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - Chiều 13/7, Hội đồng Kỷ luật công chức TP Bảo Lộc đã tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Viễn - Công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào.

Cảnh sát giao thông niêm phong tạm giữ phương tiện vi phạm do ông Viễn điều khiển khi đã có nồng độ cồn

Ông Viễn là người đã có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Thông báo số 135 ngày 7/7/2022 của Công an tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ông Viễn đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi thống nhất ý kiến của các thành viên trong Hội đồng kỷ luật và căn cứ các quy định của pháp luật, chiều cùng ngày, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã ký Quyết định số 2353 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Duy Viễn - Công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào.

Theo Quyết định này, ông Đỗ Duy Viễn bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Quyết định nêu rõ ông Viễn đã có hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,363 mg/1 khí thở, vi phạm điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hành vi vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào tối 5/7, trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là chuyên đề được lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi triển khai theo kế hoạch của đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng kéo dài trong 3 tháng từ 20/6 - 20/9/2022.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông Đỗ Duy Viễn điều khiển xe ô tô con kiểm soát 49A - 434.77 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Sau khi dừng xe, ông Viễn khóa cửa ngồi trong xe không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau khoảng 30 phút thuyết phục, người này mới chịu mở cửa xe hợp tác đo nồng độ cồn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an xác định trong 1 lít khí thở của ông Viễn có 0.363 mg nồng độ cồn. Tuy nhiên sau đó, khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm, ông Viễn đã không chấp hành và khóa xe rời khỏi hiện trường.

Với hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình, ông Viễn bị Công an tỉnh Lâm Đồng xử vi phạm hành chính số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng; đồng thời, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

HẢI ĐƯỜNG