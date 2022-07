Bắt 2 nhóm đối tượng thực hiện hơn 20 vụ trộm

(LĐ online) - Ngày 6/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đơn Dương và Công an huyện Đức Trọng vừa bắt 2 nhóm đối tượng gây ra ít nhất 21 vụ trộm trên 2 địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, từ đầu tháng 4/2022, trên 2 địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng liên tục xảy ra các vụ đột nhập nhà dân vào ban đêm để trộm cắp tài sản. Các đối tượng gây án rất tinh vi khi ra tay chớp nhoáng lấy đi nhiều tài sản nhỏ, gọn có giá trị; đồng thời, xóa mọi dấu vết chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra lực lượng công an.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an 2 huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương lập án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị liên quan quyết tâm làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng gây án.

Từ nguồn tin trinh sát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an 2 huyện đã khoanh vùng được 5 đối tượng; trong đó, có 2 anh em ruột Nguyễn Dũng (27 tuổi) và Nguyễn Quý (25 tuổi) cùng trú tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) và một nhóm 3 đối tượng trú tại tỉnh Ninh Thuận có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, 2 tổ trinh sát được phân công nhiệm vụ theo dõi bám sát hành tung của các đối tượng trên.

Đêm 24/6, các trinh sát bất ngờ đột kích vào một khách sạn trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng bắt quả tang Dũng và Quý cùng 17 tang vật là điện thoại, laptop, rượu ngoại… trộm được.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhỏ giọt, chỉ thừa nhận một vài vụ thực hiện. Nhưng trước nhiều chứng cứ quan trọng, các điều tra viên đã buộc 2 đối tượng khai ra 15 vụ trộm đã thực hiện trên địa bàn 2 huyện. Mục tiêu nhắm đến của 2 đối tượng này chủ yếu là các hàng quán ăn, tiệm cà phê, cửa hàng, công trình đang xây dựng… vì ban đêm ít có người trông coi và lỏng lẻo trong công tác bảo vệ.

Một ngày sau, tổ trinh sát thứ 2 của Công an huyện Đơn Dương và Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Phú Đại Danh (26 tuổi), Dương Dong Troi (18 tuổi) và Lâm Văn Đắng (24 tuổi) cùng trú tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận khi đang cất giấu tài sản trộm được tại một căn nhà ở xã Hiệp Thạnh.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện 6 vụ trộm đột nhập trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng; trong đó, có 4 vụ trộm gây ra ở địa bàn Ka Đơn, Tu Tra và Đạ Ròn của huyện Đơn Dương, 2 vụ ở địa bàn Đức Trọng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an cũng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính bảng, tài sản tang vật mà nhóm này trộm được.

Được biết, các đối tượng trong vụ việc đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và liên quan đến ma túy. Số tiền trộm được được tiêu xài vào việc ăn chơi, mua ma tuý sử dụng.

Hiện, cả 5 đối tượng trên đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Đơn Dương và Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ TIẾN