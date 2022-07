Bắt khẩn cấp đối tượng bị truy nã từ Đồng Nai lên Bảo Lộc lẩn trốn

(LĐ online) - Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), Công an TP Bảo Lộc đã xác minh, điều tra và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Điều tra viên Công an TP Bảo Lộc làm việc với Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Chiều 21/7, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Quyên (tên thường gọi là Quyên Đạt, 22 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom di lý về địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trốn truy nã theo thẩm quyền.

Nguyễn Thị Hoàng Quyên bị Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) truy nã về tội “Đánh bạc” theo Quyết định truy nã số 03 ngày 02/3/2022. Theo Quyết định truy nã này, ngày 25/6/2021, Quyên bị Công an huyện Trảm Bom khởi tố về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự và cho tại ngoại dưới sự giám sát của cơ quan công an, chính quyền địa phương tại nơi cư trú. Trong thời gian tại ngoại, Nguyễn Thị Hoàng Quyên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã đối tượng từ Công an huyện Trảng Bom, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã xác minh các thông tin liên quan đến đối tượng. Vào sáng nay 21/7, tại đường Lê Thị Pha (Phường 1) các điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Hoàng Quyên từ huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) lên Bảo Lộc trốn truy nã. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quyên và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom di lý về địa phương tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

KHÁNH PHÚC