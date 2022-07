Cảnh giác với những tin đồn thất thiệt

(LĐ online) - Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 11/7 suýt “dậy sóng” bán tháo bởi tin đồn về cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Rất kịp thời, Bộ Công an đã vào cuộc, bác bỏ hoàn toàn tin đồn thất thiệt trên ngay trước giờ mở cửa thị trường. Nhờ vậy, tâm lý nhà đầu tư ổn định, Phiên giao dịch ngày 11/7 diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 8/4/2022, trên nhiều diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber…) lan truyền hình ảnh một trang giấy A4 không rõ nguồn gốc với nội dung thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG), Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC), Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX). Phản ứng trước tin đồn, cả 3 mã cổ phiếu trên giảm giá sàn. Ngay sau đó, lãnh đạo các doanh nghiệp đã có thông tin và khẳng định doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường, mong nhà đầu tư thận trọng, sáng suốt trước những tin đồn, đồng thời cập nhật tin tức về doanh nghiệp trên các kênh thông tin chính thống để có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động doanh nghiệp. Nhờ vậy, giá các loại cổ phiếu trên ổn định trở lại.

Ngày 15/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Như Quỳnh (42 tuổi, ngụ khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra dấu hiệu tội phạm “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, Đặng Như Quỳnh đã có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện các công ty đang niêm yết thông tin trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư.

Trở lại với tin đồn ngày 11/7/2022, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: đã xác định được người tung tin đồn thất thiệt là Tô Vĩ Hoàn (sinh năm 1984, trú tại Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Đồng thời, Bộ Công an đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành phố khác đưa thông tin thất thiệt. Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt. Hiện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt và chỉ tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Từ các sự việc trên cho thấy, các thông tin trên mạng xã hội lan tràn rất nhanh chóng và nếu là thông tin không chính xác, thất thiệt thì rất nguy hiểm. Do đó, người sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, phải biết phân biệt thật - giả, đúng - sai khi tiếp nhận thông tin. Đặc biệt, không tự ý lan truyền các thông tin khi chưa xác định được đó có phải là sự thật hay không. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền cần nhanh chóng và kịp thời hơn nữa cung cấp thông tin chính thống tới người dân khi có những cách hiểu trái chiều về một sự việc, vấn đề. Thực tế vừa qua cho thấy, khi có thông tin thiếu chính xác, không đúng bản chất sự việc, các cấp chính quyền, hệ thống tuyên giáo; thông tin truyền thông; các cơ quan báo chí nhanh chóng vào cuộc bác bỏ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan tới người dân. Nhờ vậy, đã dẹp bỏ được thông tin xấu, độc; củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn các ngành chức năng sớm có biện pháp hữu hiệu hơn để kiểm soát, ngăn chặn những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng.

TRỌNG NHÂN