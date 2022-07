Đà Lạt: Khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát Hình sự triệt phá nhóm trộm cắp tài sản của du khách

(LĐ online) - Chiều 4/7, tại Công an TP Đà Lạt, ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt và ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ UBND TP Đà Lạt đã khen thưởng đột xuất số tiền 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Lạt đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng triệt phá nhóm 6 đối tượng từ Đồng Nai lên Đà Lạt gây ra hàng chục vụ móc túi du khách.

Ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt và ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ UBND TP Đà Lạt trao tiền khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Lạt

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 2/7, Công an TP Đà Lạt nhận được nhiều tin báo từ các nạn nhân về việc bị mất điện thoại, ví khi đang đi du lịch tại Đà Lạt. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt và công an các phường, xã tổ chức hàng chục tổ trinh sát hóa trang vào các khu, điểm du lịch đeo bám các đối tượng có dấu hiệu khả nghi.

Từ các thông tin trinh sát, đến 17 giờ 15 phút, một tổ trinh sát hình sự đã bắt quả tang Phan Văn Lâm (sinh năm 1974, trú tại Đồng Nai) khi vừa nhận điện thoại, ví từ các đối tượng trong nhóm gần khu vực Vườn hoa thành phố.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt 5 đối tượng khác còn lại trong nhóm gồm: Lê Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1978); Lê Thị Thu Ba (sinh năm 1972), Thái Văn Hiệp (sinh năm 1974); Hoàng Anh Duy (sinh năm 1963); Lê Thanh Hải (sinh năm 1985) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, 26 điện thoại, 1 túi xách cùng 50 triệu đồng trên người các đối tượng. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã xác định Thu Ba, Tuyết và Hiệp chính là 3 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm.

Từ ngày 1/7, nhóm này di chuyển từ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đến Đà Lạt “kiếm ăn” bằng cách tiếp cận du khách để móc túi tại các khu, điểm du lịch đông người.

Phát biểu sau khi trao phần thưởng, ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt ghi nhận, đánh giá cao sự mưu trí, trách nhiệm của lực lượng Công an TP Đà Lạt nói chung; trong đó, chủ công là Đội Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng triệt phá nhóm 6 đối tượng từ tỉnh Đồng Nai lên Đà Lạt gây ra hàng chục vụ móc túi du khách. Qua đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt, giúp khu khách yên tâm đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, nhất là vào dịp hè này có rất đông du khách đến với thành phố ngàn hoa.

ĐAM TRỌNG