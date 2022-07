Đà Lạt xử lý 410 trường hợp vi phạm giao thông trong đợt cao điểm

(LĐ online) - Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, từ 20/6 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp Đà Lạt đã xử lý 410 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định của pháp luật.

Lực lượng công an Tp Đà Lạt xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trong đợt cao điểm

Trong 410 trường hợp vi phạm có 2 vi phạm về cơi nới thành thùng, 2 trường hợp về chiều cao, 5 vi phạm về nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải và 8 vi phạm về tốc độ, còn lại là các vi phạm khác. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra xử lý đối với các phương tiện vi phạm, một số trường hợp chây ì, không xuất trình giấy tờ, không ký vào biên bản vi phạm.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, tất cả các trường hợp này sẽ được xử lý nghiêm. Ngoài việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT Công an Tp Đà Lạt cũng đã phối hợp với công an các xã, phường; các cơ quan, ban ngành tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải, các lái xe và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thành thùng.

Việc kiểm tra, xử lý được tiến hành triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là trên các tuyến, địa bàn và vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông, để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện. Trong đợt cao điểm lần này, Công an TP Đà Lạt tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự theo 4 nhóm hành vi gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; vi phạm tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

BÌNH AN