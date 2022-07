Đam Rông: Hiệu quả từ Mô hình Camera giám sát an ninh

Những năm gần đây, việc đưa vào sử dụng Mô hình Camera giám sát an ninh đã giúp lực lượng Công an huyện Đam Rông kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng nghi vấn, phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Tại Trung tâm Quan sát điều hành camera giám sát tại Công an huyện Đam Rông luôn có chiến sĩ trực ban 24/24

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, từ năm 2018, Công an huyện Đam Rông đã tham mưu cho các đơn vị lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại 74 điểm trên địa bàn 8 xã, thị trấn của huyện. Các camera giám sát an ninh được trang bị đều đạt chuẩn HD, có khả năng nhìn xa, quét 360 độ, lấy nét tự động và có thể tua lại hình ảnh. Trong đó, riêng 4 khu vực được coi là cửa ngõ ra, vào huyện Đam Rông gồm đèo Phú Mỹ, đầu cầu xã Đạ R’Sal, điểm đầu xã Đạ K’Nàng giáp xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà và điểm bắt đầu đường đi xã Quảng Hòa huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh hiện đại, có khả năng đọc và ghi nhớ biển số xe các phương tiện ra, vào địa bàn.

Thiếu tá Đinh Sỹ Hiệp - Phó đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Đam Rông cho biết: “Sau khi lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, tình hình an ninh trật tự trên huyện Đam Rông đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều đối tượng khi nhìn thấy camera đã chùn chân, không dám manh động. Minh chứng là trên tuyến Quốc lộ 27, trong khoảng thời gian gần 2 năm trở lại đây không xảy ra vụ cướp giật hay vụ án nghiêm trọng nào. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh còn giúp các lực lượng Công an huyện Đam Rông nhanh chóng phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn. Đơn cử như vào ngày 30/12/2021, qua hệ thống theo dõi camera, Công an huyện Đam Rông phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện đáng nghi ngờ nên đã tổ chức mật phục, dừng xe các đối tượng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Hay như vào ngày 29/3/2022, trên địa bàn huyện Đam Rông xảy ra một vụ gây rối trật tự công cộng, qua truy xuất camera, Công an huyện Đam Rông đã nhanh chóng truy bắt 12 đối tượng và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo Thiếu tá Đinh Sỹ Hiệp, Mô hình sử dụng Camera giám sát an ninh, trật tự được triển khai trên địa bàn huyện Đam Rông đã thực sự trở thành “ác mộng” của các loại tội phạm. Số vụ vi phạm về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Đam Rông đã giảm hẳn 30%. Bên cạnh đó, khi có hệ thống camera an ninh, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên rõ rệt. Tình trạng trộm cắp vặt giảm đáng kể, tình hình an ninh - trật tự được đảm bảo, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Phó trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết thêm: “Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Đam Rông luôn được đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Ngoài hệ thống camera an ninh giám sát do đơn vị quản lý, xuất phát từ chính yêu cầu thực tế cấp bách nên sau khi rà soát địa bàn, Công an huyện Đam Rông đã chủ động tham mưu, hướng dẫn Nhân dân tập trung lắp đặt thêm các camera tại các tuyến đường trọng điểm, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, các ngõ liên thông, liền kề với các địa bàn lân cận, nhất là các khu vực tiềm ẩn mất an ninh, trật tự”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam, bí quyết để các camera an ninh phát huy tối đa công dụng là phải lắp tại các điểm có góc nhìn quan sát tốt, rõ nét, tầm quan sát rộng; vị trí lắp đặt camera, dây dẫn đảm bảo kín đáo, chắc chắn, ngoài tầm với, tránh bị các đối tượng xấu phá hoại. Từ khi các Mô hình Camera giám sát an ninh đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, là cơ sở để các đơn vị Công an huyện Đam Rông điều tra, khám phá các vụ án nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, mô hình còn giúp cho Công an các xã, thị trấn chủ động hơn trong công tác nắm tình hình; quản lý địa bàn, quản lý hoạt động của số đối tượng hình sự, giám sát chặt chẽ, toàn diện tình hình 24/24h, từ đó nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

“Việc triển khai thực hiện Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự được các cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Đam Rông sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và người dân để tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hơn nữa Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng trên địa bàn cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương”, Thiếu tá Nam cho hay.

HOÀNG SA