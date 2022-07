Tập trung xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(LĐ online) - Trong thời gian qua, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục ra quân kiểm tra, xỷ lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo kết hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng trong đợt cao điểm kéo dài 3 tháng từ 20/6 – 20/9/2022.

Cảnh sát giao thông Công an TP Bảo Lộc kiểm tra nồng độ còn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong đợt cao điểm

Tại TP Bảo Lộc, trong hơn nửa tháng qua, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông – Tật tự tổ chức 45 tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông với 225 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc đã kiểm tra hàng ngàn lượt người điều khiển phương tiện; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 95 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt là hơn 230 triệu đồng. Trong đó, có 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (10 người điều khiển ô tô và 1 người điều khiển xe máy), với tổng số tiền xử phạt 87 triệu đồng; xử phạt 17 trường hợp vi phạm tốc độ (16 xe ô tô và 1 xe máy), với tổng số tiền 35,7 triệu đồng; xử phạt 6 trường hợp cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng, với tổng số tiền 11,7 triệu đồng.

Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc còn tạm giữ 13 phương tiện (11 ô tô, 2 xe máy) và tước giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp. Còn lại là các lỗi vi phạm như lấn làn, không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe độ, chế…

Tại huyện Cát Tiên, từ khi ra quân đợt cao điểm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 48 trường hợp vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt là 65,4 triệu đồng. Trong đó, có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 15 trường hợp không có giấy phép lái xe; 7 trường hợp giao xe cho người khác sai quy định. Còn lại vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, vị phạm tốc độ…

Tại huyện Bảo Lâm, từ đầu đợt cao điểm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện cũng liên tục tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo thống kê, Công an huyện Bảo Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 62 trường hợp vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt là 97,6 triệu đồng. Trong đó, có 12 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn; 25 trường hợp vi phạm tốc độ (21 xe máy và 4 xe ô tô); 8 trường hợp không có giấy phép lái xe, 2 trường hợp chở quá tải từ 10 – 30%. Còn lại là các lỗi vi phạm tốc độ, chuyển làn, chuyển hướng sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe…

Theo công an các địa phương, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương), các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông theo quy định. Công tác tuần tra sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục theo kế hoạch và từng chuyên đề cụ thế.

HẢI ĐƯỜNG