Bảo Lâm: Tạm giữ hình sự đối tượng nhiều lần vào vườn người dân cắt trộm lưới B40

(LĐ online) - Chiều 16/8, Công an huyện Bảo Lâm thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Trần Toàn (37 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi) từ Công an xã Lộc Quảng và thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Toàn để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trần Toàn tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 15/8, khi đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm) phát hiện Trần Toàn chở lưới B40 đi bán lại cho một điểm thu mua phế liệu trên địa bàn xã với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Toàn khai nhận số lưới kẽm B40 với tổng trọng lượng 209,5 kg à mà đối tượng mang đi bán là tang vật trộm cắp.

Toàn khai với cơ quan công an, số lưới kẽm B40 nói trên do toàn cắt trộm tại vườn của 2 hộ dân trên địa bàn Thôn 12 (xã Lộc Ngãi) và Tổ dân phố 16 (thị trấn Lộc Thắng). Sau đó, Toàn dùng xe máy vận chuyển qua xã Lộc Quảng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngay sau đó, Công an xã Lộc Quảng đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao Trần Toàn cho Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” để xử lý Trần Toàn theo quy định của pháp luật.

