Bảo Lộc: Xử lý 220 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Ngày 9/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã chủ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong đợt cao điểm

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố phối hợp cùng các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường huy động 448 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia triển khai 102 tuần tra, kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá khổ, quá trọng tải và các hành vi vi phạm khác khi tham giao thông.

Tính từ khi triển khai đợt cao điểm 20/6 đến ngày 8/8, Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, lập biên bản đối với 220 trường hợp vi phạm các quy định gây mất trật tự an toàn giao thông. Qua đó, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 620 triệu đồng.

Căn cứ các hành vi vi phạm, Công an TP Bảo Lộc đã tước giấy phép lái xe đối với 47 trường hợp vi phạm (35 ô tô và 11 xe máy). Các lỗi vi phạm gồm: Nông độ cồn, tốc độ và chở hàng quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm, xe chưa sang tên đổi chủ, điều khiển xe khi chưa đủ độ tuổi quy định, xe không có bộ phận giảm thanh, không gắn biển số và không có giấy phép lái xe.

Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với 78 lái xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn. Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho 3 hãng taxi gồm Kim Long, Mai Linh, Lado và vận động gần 100 tài xế ký cam kết; tuyên truyền, ký cam kết với 38 nhà hàng, quán ăn uống nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

KHÁNH PHÚC