Cát Tiên: Cảnh báo tình trạng trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn huyện Cát Tiên liên tục xảy ra 4 vụ mất trộm xe máy. Hầu hết các vụ mất trộm xe một phần nguyên nhân là do người dân mất cảnh giác như không rút chìa khóa, để xe tại những nơi mất an toàn, không khóa cổ xe máy…

Sau khi tiếp nhận các vụ việc, Công an huyện Cát Tiên đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp cùng công an các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, bắt giữ các đối tượng và nhóm đối tượng; đồng thời, thu hồi tài sản trả lại cho người bị trộm cắp.

Băng nhóm thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bảo Lộc và 2 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh bị bắt giữ (Dũng, Hà và Sáng từ trái qua)

Cụ thể, vào 10/8, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh và Công an TP Bảo Lộc bắt giữ băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy với 3 đối tượng, gồm: Lê Duy Dũng (38 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hà (37 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Sáng (26 tuổi, ngụ tại huyện Bảo Lâm).

Qua đấu tranh, 3 đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp 12 xe máy. Trong đó, có 6 vụ tại TP Bảo Lộc lấy trộm 9 xe máy, 2 vụ tại huyện Cát Tiên lấy trộm 2 xe máy và 1 vụ tại huyện Đạ Tẻh lấy trộm 1 xe máy.

Tại huyện Cát Tiên, cơ quan công an đã thu hồi 2 xe máy là tang vật các vụ trộm tại thị trấn Cát Tiên và xã Quảng Ngãi để trao trả lại cho người dân.

Tiếp đó, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bắt nhóm đối tượng do Hoàng Văn Tùng (26 tuổi, ngụ tại xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) cầm đầu để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả đấu tranh bước đầu, nhóm đối tượng này khai nhận đã trộm 1 xe máy tại huyện Cát Tiên vào ngày 29/7/2022.

Hai đối tượng Tùng và Chung bị Công an huyện Cát Tiên bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy

Đến ngày 14/8, sau nhiều ngày điều tra, Công an huyện Cát Tiên tiếp tục bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chung (31 tuổi, ngụ tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Chung là đối tượng đã thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Gia Viễn vào ngày 11/8.

Ngoài những đối tượng chủ mưu gây ra các vụ trộm, Công an huyện Cát Tiên còn triệu tập nhiều đối tượng liên quan để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ các vụ trộm xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Công an huyện Cát Tiên khuyến cáo người cần nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Khi phát hiện các đối tượng lạ mặt nghi vấn hoặc bị mất trộm tài sản thì báo ngày cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện qua số điện thoại 02633.884.017, 02633.884.068 để kịp thời giải quyết, xử lý.

KHÁNH PHÚC - HOÀNG SA